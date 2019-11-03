Руководство «Баварии» примет решение по будущему Ковача в воскресенье

Руководство «Баварии» примет решение по будущему главного тренера Нико Ковача в воскресенье, информирует Sport1. Сообщается, что председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге и президент Ули Хенесс обсудят данный вопрос.

В субботу «Бавария» проиграла «Айнтрахту» в 15-с туре чемпионата Германии со счетом 1:5 . Чемпион бундеслиги после десяти туров идет лишь четвертым, отставая от лидирующей «Боруссии» из Менхенгладбаха на четыре очка.

Последний раз «Бавария» уступила со счетом1:5 «Вольфсбургу» в апреле 2009-го года. Вскоре тогдашний главный тренер Юрген Клинсманн был уволен.

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