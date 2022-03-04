Чтобы купить Холанна, «Барселоне» нужно подписать еще одного клиента Райолы

Руководители «Барселоны» уже несколько раз встречались с агентом нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна Мино Райолой, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в ходе этих встреч стало ясно, что для подписания 21-летнего норвежца каталонскому клубу придется приобрести еще одного клиента Райолы — защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи.

Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Хави выступает в поддержку возможной сделки по нападающему. Тренер считает, что для клуба приобретение Холанна может стать таким же мощным толчком, как подписание Роналдиньо из «ПСЖ» в 2003 году.

Ранее сообщалось, что Хави встречался с Холанном в Мюнхене. В нынешнем сезоне нападающий забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах. Контракт норвежца с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.