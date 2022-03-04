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Сегодня, 10:48

Чтобы купить Холанна, «Барселоне» нужно подписать еще одного клиента Райолы

Руководители «Барселоны» встречались с агентом нападающего «Боруссии» Холанна
Карен Саркисян
Корреспондент

Руководители «Барселоны» уже несколько раз встречались с агентом нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна Мино Райолой, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в ходе этих встреч стало ясно, что для подписания 21-летнего норвежца каталонскому клубу придется приобрести еще одного клиента Райолы — защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи.

Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Хави выступает в поддержку возможной сделки по нападающему. Тренер считает, что для клуба приобретение Холанна может стать таким же мощным толчком, как подписание Роналдиньо из «ПСЖ» в 2003 году.

Ранее сообщалось, что Хави встречался с Холанном в Мюнхене. В нынешнем сезоне нападающий забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах. Контракт норвежца с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/construye-barca-fichaje-haaland-13319873
Хави Эрнандес (Хави)
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
Мино Райола
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Биллингем намерен провести в дортмундской «Боруссии» еще один сезон
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 24 19 1 4 75-26 58
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 24 13 5 6 63-39 44
4
 РБ Лейпциг 24 12 4 8 50-28 40
5
 Фрайбург 24 11 7 6 39-26 40
6
 Хоффенхайм 24 12 4 8 47-36 40
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Унион Б 24 10 7 7 32-32 37
9
 Кельн 24 9 9 6 36-38 36
10
 Айнтрахт Ф 24 8 7 9 33-36 31
11
 Бохум 24 8 5 11 25-34 29
12
 Арминия 24 5 10 9 22-32 25
13
 Вольфсбург 24 8 4 12 26-37 28
14
 Аугсбург 24 5 8 11 26-41 23
15
 Боруссия М 24 7 6 11 32-48 27
16
 Штутгарт 24 4 7 13 28-45 19
17
 Герта 24 6 5 13 25-54 23
18
 Гр. Фюрт 24 3 5 16 22-62 14
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.03 22:30
Арминия – Аугсбург
 - : -
5.03 17:30
Бавария – Байер
 - : -
5.03 17:30
Бохум – Гр. Фюрт
 - : -
5.03 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
5.03 17:30
Герта – Айнтрахт Ф
 - : -
5.03 17:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 - : -
5.03 20:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
6.03 17:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
6.03 19:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
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