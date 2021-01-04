Руководитель «Боруссии» рассказал, что Санчо был готов к уходу из команды прошлым летом

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о том, что полузащитник Джейдон Санчо мог покинуть команду прошлым летом.

«Подсознательно Джейдон уже немного подготовился к переменам. Мне кажется, что он думал об этом слишком много и в какой-то момент потерял свою привычную легкость. Я видел, как ему было трудно несколько недель. Главное отличие в его игре по сравнению с прошлым сезоном — раньше он не думал о каждом следующем шаге с мячом. Теперь он думает об этом и тратит на это буквально долю секунды, а именно ее достаточно защитнику для отбора. Чем больше ты стараешься, как креативная личность, тем сложнее тебе становится», — приводит Kicker слова Ватцке.

В сезоне-2020/21 Санчо провел 19 матчей, на его счету 5 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего англичанина в 100 миллионов евро. Сообщалось, что летом 2020 года футболист мог перейти в «Манчестер Юнайтед».