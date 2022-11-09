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Сегодня, 18:09

Руководитель «Байера» оценил игру защитника Фримпонга

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Руководитель леверкузенского «Байера» Симон Рольфес высказался об игре защитника команды Джереми Фримпонга.

«Его способность ускоряться и замедляться находится на мировом уровне. Если у вас есть навыки мирового класса в «Селтике» или в бундеслиге, то же самое будет происходить и в других лигах. Были и другие моменты, которые ему нужно было улучшить, когда он пришел, и Джереми с этим отлично справился», — цитирует бывшего хавбека сборной Германии BuliNews.

21-летний футболист перешел из «Селтика» в «Байер» в январе 2021 года. В текущем сезоне на счету голландца 19 матчей, пять забитых голов и одна голевая передача.

Симон Рольфес
ФК Байер
ФК Селтик
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0
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2
 Фрайбург 13 8 3 2 20-13 27
3
 Унион Б 13 8 2 3 21-14 26
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 Боруссия Д 14 8 1 5 23-17 25
5
 Айнтрахт Ф 13 7 2 4 27-21 23
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 РБ Лейпциг 13 6 4 3 25-19 22
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 Вердер 14 6 3 5 24-25 21
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 Вольфсбург 14 5 5 4 22-19 20
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 Боруссия М 14 5 4 5 24-22 19
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 Хоффенхайм 13 5 3 5 19-16 18
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 Майнц 13 5 3 5 18-22 18
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 Кельн 13 4 5 4 20-25 17
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 Штутгарт 14 3 5 6 18-25 14
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 Аугсбург 13 4 2 7 16-23 14
15
 Байер 13 3 3 7 21-25 12
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 Герта 14 2 5 7 17-22 11
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 Бохум 14 3 1 10 13-36 10
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8.11 20:30
Вольфсбург – Боруссия Д
 2 : 0
8.11 22:30
Бавария – Вердер
 6 : 1
8.11 22:30
Бохум – Боруссия М
 2 : 1
8.11 22:30
Штутгарт – Герта
 2 : 1
9.11 20:30
Кельн – Байер
 - : -
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Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
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9.11 22:30
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РБ Лейпциг

 11
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Джамал Мусиала

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Бавария

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П
Алассан Плеа

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Боруссия М

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Рандаль Коло Муани

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РБ Лейпциг

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