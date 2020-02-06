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Руди назвал причину поражения от «Баварии» в Кубке Германии

02:49
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Полузащитник «Хоффенхайма» Себастьян Руди после поражения от «Баварии» в 1/8 финала Кубка Германии (3:4) отметил, что его команда не очень хорошо сыграла в первом тайме, что стоило ей выхода в следующую стадию турнира.

— Во втором тайме мы показали хорошую игру, создали хорошие моменты, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Руди. — Мы могли еще раньше делать счет 4:3. В итоге у нас оставалось три минуты, которых не хватило. В первом тайме мы играли не очень хорошо, многого не хватало. Именно из-за этого мы в итоге и проиграли.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/02/stimmen-zum-dfb-pokal-achtelfinale-gegen-1899-hoffenheim

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