Руди назвал причину поражения от «Баварии» в Кубке Германии

Полузащитник «Хоффенхайма» Себастьян Руди после поражения от «Баварии» в 1/8 финала Кубка Германии (3:4) отметил, что его команда не очень хорошо сыграла в первом тайме, что стоило ей выхода в следующую стадию турнира.

— Во втором тайме мы показали хорошую игру, создали хорошие моменты, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Руди. — Мы могли еще раньше делать счет 4:3. В итоге у нас оставалось три минуты, которых не хватило. В первом тайме мы играли не очень хорошо, многого не хватало. Именно из-за этого мы в итоге и проиграли.