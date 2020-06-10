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Руди Феллер: «Мы в «Байере» еще не потеряли надежду на то, что Хаверц останется»

09:38
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Спортивный директор «Байера» Руди Феллер прокомментировал информацию о том, что полузащитник леверкузенцев Кай Хаверц может покинуть команду. Ранее сообщалось, что на 20-летнего немца претендует «Челси».

— Мы все еще не потеряли надежду на то, что Кай останется с нами, — приводит Goal.com слова Феллера. — Мы постараемся дать ему максимум возможностей для того, чтобы он мог проявить лучшие качества. Хаверц прекрасно проявил себя во второй половине этого сезона.

На счету Хаверца 15 голов и 8 результативных передач в 38 матчах за «Байер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 81 миллион евро.

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