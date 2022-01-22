Руди Феллер: «Азмун идеально впишется в состав «Байера»
Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Феллер дал комментарий после объявления о предстоящем переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в немецкий клуб.
«Это разносторонний нападающий, который может закрыть несколько позиций. Он быстр, очень хорошо играет в воздухе и хорошо чувствует пространство. Это не просто бомбардир, а человек, который может создавать моменты для партнеров, играть в комбинационный футбол. Он идеально впишется в нашу команду», — приводит слова Феллера сайт «Байера».
Нападающий будет выступать за немецкую команду с сезона-2022/23. Контракт 27-летнего форварда с «Зенитом» истекает в июне. С «Байером» игрок заключил соглашение до июня 2027 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|15
|1
|3
|61-18
|46
|
2
|Боруссия Д
|20
|14
|1
|5
|52-31
|43
|
3
|Байер
|20
|10
|5
|5
|49-32
|35
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|8
|4
|7
|36-23
|28
|
5
|Фрайбург
|20
|9
|6
|5
|33-23
|33
|
6
|Хоффенхайм
|20
|9
|4
|7
|41-32
|31
|
7
|Майнц
|20
|8
|3
|9
|28-23
|27
|
8
|Унион Б
|20
|9
|7
|4
|29-25
|34
|
9
|Айнтрахт Ф
|20
|7
|7
|6
|30-30
|28
|
10
|Кельн
|19
|7
|7
|5
|30-32
|28
|
11
|Арминия
|20
|4
|9
|7
|20-26
|21
|
12
|Бохум
|19
|7
|2
|10
|17-27
|23
|
13
|Боруссия М
|20
|6
|4
|10
|26-37
|22
|
14
|Штутгарт
|20
|4
|6
|10
|22-35
|18
|
15
|Вольфсбург
|19
|6
|3
|10
|17-30
|21
|
16
|Аугсбург
|20
|4
|7
|9
|20-35
|19
|
17
|Герта
|19
|6
|4
|9
|21-38
|22
|
18
|Гр. Фюрт
|20
|2
|4
|14
|17-52
|10
|21.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Арминия
|0 : 2
|22.01
|17:30
|
Байер – Аугсбург
|5 : 1
|22.01
|17:30
|
Боруссия М – Унион Б
|1 : 2
|22.01
|17:30
|
Гр. Фюрт – Майнц
|2 : 1
|22.01
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|2 : 0
|22.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|2 : 3
|22.01
|20:30
|
Бохум – Кельн
|- : -
|23.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|- : -
|23.01
|19:30
|
Герта – Бавария
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Лерой Сане
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|16
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|16
|1
|3