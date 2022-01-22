Руди Феллер: «Азмун идеально впишется в состав «Байера»

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Феллер дал комментарий после объявления о предстоящем переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в немецкий клуб.

«Это разносторонний нападающий, который может закрыть несколько позиций. Он быстр, очень хорошо играет в воздухе и хорошо чувствует пространство. Это не просто бомбардир, а человек, который может создавать моменты для партнеров, играть в комбинационный футбол. Он идеально впишется в нашу команду», — приводит слова Феллера сайт «Байера».

Нападающий будет выступать за немецкую команду с сезона-2022/23. Контракт 27-летнего форварда с «Зенитом» истекает в июне. С «Байером» игрок заключил соглашение до июня 2027 года.