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Сегодня, 21:01

Руди Феллер: «Азмун идеально впишется в состав «Байера»

Иван Шитик
Корреспондент

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Феллер дал комментарий после объявления о предстоящем переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в немецкий клуб.

«Это разносторонний нападающий, который может закрыть несколько позиций. Он быстр, очень хорошо играет в воздухе и хорошо чувствует пространство. Это не просто бомбардир, а человек, который может создавать моменты для партнеров, играть в комбинационный футбол. Он идеально впишется в нашу команду», — приводит слова Феллера сайт «Байера».

Нападающий будет выступать за немецкую команду с сезона-2022/23. Контракт 27-летнего форварда с «Зенитом» истекает в июне. С «Байером» игрок заключил соглашение до июня 2027 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Руди Феллер
ФК Байер
ФК Зенит
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 15 1 3 61-18 46
2
 Боруссия Д 20 14 1 5 52-31 43
3
 Байер 20 10 5 5 49-32 35
4
 РБ Лейпциг 19 8 4 7 36-23 28
5
 Фрайбург 20 9 6 5 33-23 33
6
 Хоффенхайм 20 9 4 7 41-32 31
7
 Майнц 20 8 3 9 28-23 27
8
 Унион Б 20 9 7 4 29-25 34
9
 Айнтрахт Ф 20 7 7 6 30-30 28
10
 Кельн 19 7 7 5 30-32 28
11
 Арминия 20 4 9 7 20-26 21
12
 Бохум 19 7 2 10 17-27 23
13
 Боруссия М 20 6 4 10 26-37 22
14
 Штутгарт 20 4 6 10 22-35 18
15
 Вольфсбург 19 6 3 10 17-30 21
16
 Аугсбург 20 4 7 9 20-35 19
17
 Герта 19 6 4 9 21-38 22
18
 Гр. Фюрт 20 2 4 14 17-52 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.01 22:30
Айнтрахт Ф – Арминия
 0 : 2
22.01 17:30
Байер – Аугсбург
 5 : 1
22.01 17:30
Боруссия М – Унион Б
 1 : 2
22.01 17:30
Гр. Фюрт – Майнц
 2 : 1
22.01 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 2 : 0
22.01 17:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 2 : 3
22.01 20:30
Бохум – Кельн
 - : -
23.01 17:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 - : -
23.01 19:30
Герта – Бавария
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 16 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 16 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 16 1 3
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