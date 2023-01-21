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Розе считает, что «Лейпциг» был лучше «Баварии» во втором тайме

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

«У меня было ощущение, что для нас это было чем-то большим. Первый тайм получился слишком неопрятным. У «Баварии» были периоды, когда они могли оказать на нас давление. Мы отыгрались, но затем слишком медленно доставляли мяч вперед. Второй тайм был очень хорошим — мы были лучше, чем «Бавария». Мы взяли очко против хорошей команды», — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Розе.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 35 очками. «Лейпциг» идет на третьей строчке — 29 очков.

20&nbsp;января. &laquo;РБ&nbsp;Лейпциг&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. «Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью
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 Бавария 16 10 5 1 50-14 35
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 16 8 5 3 31-22 29
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
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 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
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 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
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 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
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 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
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 Байер 15 5 3 7 25-26 18
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 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
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 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
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 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
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 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
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 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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