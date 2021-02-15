Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Розе подпишет контракт с дортмундской «Боруссией» на три года

18:41
Теги:

Главный тренер германского «Боруссии» из Менхенгладбаха Марко Розе принял решение покинуть команду по окончании сезона. Контракт 44-летнего специалиста рассчитан до 2022 года, однако тренер решил присоединиться к «Боруссии» из Дортмунда с лета текущего года.

По информации Kicker, Розе согласовал с новой командой контракт на три года.

Розе возглавляет гладбахскую «Боруссию» с сезона-2019/20. Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате и пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. В текущем сезоне главного европейского турнира команда из Менхенгладбаха заняла второе место в группе В и 24 февраля проведет первый матч 1/8 финала против «Манчестер Сити».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир