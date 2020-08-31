Ройс восстановился после травмы и готов сыграть впервые за 7 месяцев

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс вернулся в строй после травмы приводящей мыщцы, сообщает Bild. 31-летний хавбек может принять участие в игре Кубка Германии против «Дуйсбурга» 14 сентября. Игра станет для «Боруссии» первой в новом сезоне.

— В воскресенье я посмотрел на тренировку Марко. Он выглядел действительно крепким. Марко излучает позитивную харизму, — сказал спортивный директор Томас Цорк.

Последний раз Ройс выходил на поле 4 февраля в игре Кубка Германии против «Вердера» (2:3).