Ройс считает, что "Боруссия" заслуженно победила "Баварию"

Капитан и нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс прокомментировал победу над "Баварией" в матче за Суперкубок Германии (2:0).

– Матч не отражает реального положения дел, так как обе команды еще находятся на стадии предсезонки, – цитирует официальный сайт "Баварии" Ройса. – Но зрители увидели захватывающую игру с большим количеством моментов у обоих ворот. У "Баварии" были отличные возможности, они должны были забивать минимум один мяч. Но мы были эффективнее и поэтому заслуженно победили.

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