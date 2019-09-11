Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Германия

Ройс планирует завязать с футболом после окончания игровой карьеры

23:33
Теги:

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс планирует покинуть футбольный мир после окончания карьеры.

— Работать в футболе еще 15-20 лет, в качестве тренера или менеджера... Это не мое, — признался 30-летний футболист в интервью Die Zeit. — Я хочу делать вещи, которые я не могу себе позволить во время игровой карьеры. Я хочу основательно заняться путешествиями, а не как сейчас, когда на посещение одного места порой есть только два дня.

В текущем сезоне чемпионата Германии Ройс сыграл в 3 матчах, в которых забил 1 гол.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир