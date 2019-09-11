Ройс планирует завязать с футболом после окончания игровой карьеры

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс планирует покинуть футбольный мир после окончания карьеры.

— Работать в футболе еще 15-20 лет, в качестве тренера или менеджера... Это не мое, — признался 30-летний футболист в интервью Die Zeit. — Я хочу делать вещи, которые я не могу себе позволить во время игровой карьеры. Я хочу основательно заняться путешествиями, а не как сейчас, когда на посещение одного места порой есть только два дня.

В текущем сезоне чемпионата Германии Ройс сыграл в 3 матчах, в которых забил 1 гол.