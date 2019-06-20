Ройс останется капитаном "Боруссии"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс останется капитаном команды, несмотря на возвращение защитника Матса Хуммельса, информирует Kicker. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Маркус Цорг.

Ранее игрок с огласовал трехлетний контракт с зарплатой по 10 миллионов евро в год. Хуммельс был капитаном "Боруссии". Он вступал за дортмундский клуб с 2009-го по 2016-й год. Ройс был назначен капитаном после уходе Хуммельса в 2016-м году.

В составе "Боруссии" Матс по два раза выигрывал чемпионат Германии и Суперкубок страны, также в его активе Кубок Германии.