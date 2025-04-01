Футбол
Германия
Новости
Германия

1 апреля, 08:32

Романо раскрыл детали о будущем Мюллера

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Бавария» из Мюнхена не будет продлевать контракт с 35-летним полузащитником Томасом Мюллером, сообщает Фабрицио Романо в социальных сетях.

Согласно источнику, «Бавария» планирует расстаться с футболистом в конце сезона. Мюллер был частью команды с 2000 года.

Несмотря на желание продолжить карьеру в клубе, руководство «Баварии» не намерено предлагать Мюллеру новое соглашение, как сообщают издания BILD и Kicker. В ближайшие недели будут предприняты официальные шаги.

Полузащитник является рекордсменом «Баварии» по количеству матчей за клуб. В сентябре прошлого года он превзошел рекорд Зеппа Майера, сыгравшего 709 матчей.

Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
Популярное видео
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
  • spartsmen

    дурость. мюллер точно ещё пригодился бы. ни разу в этом сезоне не сыграл ниже хорошего уровня.

    01.04.2025

  • Alex 2012

    А где же детали?

    01.04.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Бавария 6 6 0 0 25-3 18
    2
    		 Боруссия Д 6 4 2 0 12-4 14
    3
    		 РБ Лейпциг 6 4 1 1 8-8 13
    4
    		 Штутгарт 6 4 0 2 8-6 12
    5
    		 Байер 6 3 2 1 12-8 11
    6
    		 Кельн 6 3 1 2 11-9 10
    7
    		 Айнтрахт Ф 6 3 0 3 17-16 9
    8
    		 Фрайбург 6 2 2 2 9-9 8
    9
    		 Гамбург 6 2 2 2 6-8 8
    10
    		 Хоффенхайм 6 2 1 3 9-12 7
    11
    		 Вердер 6 2 1 3 9-14 7
    12
    		 Ст-Паули 6 2 1 3 8-9 7
    13
    		 Унион Б 6 2 1 3 8-13 7
    14
    		 Аугсбург 6 2 0 4 11-13 6
    15
    		 Вольфсбург 6 1 2 3 8-10 5
    16
    		 Майнц 6 1 1 4 5-10 4
    17
    		 Боруссия М 6 0 3 3 5-12 3
    18
    		 Хайденхайм 6 1 0 5 4-11 3
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    17.10 21:30 Унион Б – Боруссия М - : -
    18.10 16:30 Кельн – Аугсбург - : -
    18.10 16:30 Хайденхайм – Вердер - : -
    18.10 16:30 Майнц – Байер - : -
    18.10 16:30 РБ Лейпциг – Гамбург - : -
    18.10 16:30 Вольфсбург – Штутгарт - : -
    18.10 19:30 Бавария – Боруссия Д - : -
    19.10 16:30 Фрайбург – Айнтрахт Ф - : -
    19.10 18:30 Ст-Паули – Хоффенхайм - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    Бавария

    		 11
    Луис Диас
    Луис Диас

    Бавария

    		 5
    Джан Узун
    Джан Узун

    Айнтрахт Ф

    		 5
    П
    Андрей Илич
    Андрей Илич

    Унион Б

    		 5
    Луис Диас
    Луис Диас

    Бавария

    		 4
    Серж Гнабри
    Серж Гнабри

    Бавария

    		 3
    И К Ж
    Фабиу Виейра
    Фабиу Виейра

    Гамбург

    		 3 1 1
    Йохан Манзамби
    Йохан Манзамби

    Фрайбург

    		 4 1 1
    Пауль Небель
    Пауль Небель

    Майнц

    		 4 1 1
    Вся статистика

