Романо раскрыл детали о будущем Мюллера

«Бавария» из Мюнхена не будет продлевать контракт с 35-летним полузащитником Томасом Мюллером, сообщает Фабрицио Романо в социальных сетях.

Согласно источнику, «Бавария» планирует расстаться с футболистом в конце сезона. Мюллер был частью команды с 2000 года.

Несмотря на желание продолжить карьеру в клубе, руководство «Баварии» не намерено предлагать Мюллеру новое соглашение, как сообщают издания BILD и Kicker. В ближайшие недели будут предприняты официальные шаги.

Полузащитник является рекордсменом «Баварии» по количеству матчей за клуб. В сентябре прошлого года он превзошел рекорд Зеппа Майера, сыгравшего 709 матчей.