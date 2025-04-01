Романо раскрыл детали о будущем Мюллера
«Бавария» из Мюнхена не будет продлевать контракт с 35-летним полузащитником Томасом Мюллером, сообщает Фабрицио Романо в социальных сетях.
Согласно источнику, «Бавария» планирует расстаться с футболистом в конце сезона. Мюллер был частью команды с 2000 года.
Несмотря на желание продолжить карьеру в клубе, руководство «Баварии» не намерено предлагать Мюллеру новое соглашение, как сообщают издания BILD и Kicker. В ближайшие недели будут предприняты официальные шаги.
Полузащитник является рекордсменом «Баварии» по количеству матчей за клуб. В сентябре прошлого года он превзошел рекорд Зеппа Майера, сыгравшего 709 матчей.
Новости