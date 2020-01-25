Роман Бюрки: «Сначала Холанн забил три гола, теперь два. Надеюсь, что дальше будет не один мяч»
14:47
Вратарь «Боруссии» Роман Бюрки поделился мнением о дебюте нападающего Эрлина Холлана. В двух стартовых матчах он забил пять голов, установив рекорд чемпионата Германии.
— Сначала три гола, теперь два, — сказал голкипер в эфире DAZN. — Я надеюсь, что в следующей игре это будет не один мяч. У него есть все, что нужно. Он много работает, упорно тренируется. Но самое главное, что он умный парень.
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