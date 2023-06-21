«Рома» объявила о переходе Ндика

Защитник «Айнтрахта» Эван Ндика продолжит карьеру в «Роме», сообщает официальный сайт римлян.

23-летний защитник подписал с новой командой контракт до 2028 года. Он переходит в «Рому» на правах свободного агента — его соглашение с «Айнтрахтом» истекает в конце июня.

Ндика выступал за «Айнтрахт» с 2018 года. Он провел за немецкий клуб 183 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 32 миллиона евро.