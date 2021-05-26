«Рома» может приобрести нападающего «Байера» Грэя
10:08
«Рома» может приобрести нападающего «Байера» Демарэя Грэя этим летом, сообщает журналист Sky Sport Макс Билефельд в Twitter.
По информации источника, у «Ромы» есть интерес к игроку. Клуб хочет воспользоваться пунктом об отступных в контракте футболиста в размере 2 миллионов евро, который действителен только этим летом.
Грэй перешел из «Лестера» в «Байер» в январе 2021 года. 24-летний нападающий провел 10 матчей в чемпионате Германии, забил один гол и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
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