«Рома» может приобрести нападающего «Байера» Грэя

«Рома» может приобрести нападающего «Байера» Демарэя Грэя этим летом, сообщает журналист Sky Sport Макс Билефельд в Twitter.

По информации источника, у «Ромы» есть интерес к игроку. Клуб хочет воспользоваться пунктом об отступных в контракте футболиста в размере 2 миллионов евро, который действителен только этим летом.

After only 6 months in Germany Demarai Gray could leave Bayer Leverkusen in the next weeks. AS Roma is interested! And it would be an easy transaction: Demarai has a release clause of 2m€ in his contract - valid only for this summer #TransferUpdate pic.twitter.com/AkYGU0aFTz — Max Bielefeld (@Sky_MaxB) May 25, 2021

Грэй перешел из «Лестера» в «Байер» в январе 2021 года. 24-летний нападающий провел 10 матчей в чемпионате Германии, забил один гол и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.