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«Рома» может приобрести нападающего «Байера» Грэя

10:08
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«Рома» может приобрести нападающего «Байера» Демарэя Грэя этим летом, сообщает журналист Sky Sport Макс Билефельд в Twitter.

По информации источника, у «Ромы» есть интерес к игроку. Клуб хочет воспользоваться пунктом об отступных в контракте футболиста в размере 2 миллионов евро, который действителен только этим летом.

 

Грэй перешел из «Лестера» в «Байер» в январе 2021 года. 24-летний нападающий провел 10 матчей в чемпионате Германии, забил один гол и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

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