Родригес рассказал, что ему нравится в Германии

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес, который на правах аренды выступает за "Баварию", рассказал, что чувствует себя комфортно в Мюнхене. Он добавил, что ему нравится в Германии.

– Все, что я могу сказать, это то, что мне здесь нравится, я комфортно чувствую себя в Германии. Посмотрим, что случится дальше, – приводит Bild слова Родригеса.

Отметим, что мюнхенцы имеют приоритетное право выкупа Хамеса у "Реала". Сумма – 42 миллиона евро.

В текущем сезоне Родригес сыграл в 28 матчах за "Баварию", забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.

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