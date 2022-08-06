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Сегодня, 05:05

Роде — о поражении от «Баварии»: «Айнтрахт» покажет другое лицо в Суперкубке УЕФА против «Реала»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Айнтрахта» Себастьян Роде подвел итоги матча первого тура чемпионата Германии против «Баварии» (1:6).

«Если бы мы использовали свой шанс, чтобы сделать счет 1:2, это могло бы дать нам преимущество. Их гибкость и скорость игроков, которые могут бежать со скоростью более 35 километров в час, были огромными. У них было слишком много пространства. Тренер нашел нужные слова в перерыве. Нашей целью было не проиграть второй тайм. Теперь мы должны хорошо проработать это поражение и посмотреть на него в перспективе. В среду мы покажем другое лицо в Хельсинки», — приводит слова Роде официальный сайт клуба.

В следующем туре «Бавария» 14 августа встретится с «Вольфсбургом», «Айнтрахт» 10 августа сыграет с «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА.

Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
ФК Реал
Себастьян Роде
0
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 1 1 0 0 6-1 3
2
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
4
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
5
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
7
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
16
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
17
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
18
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5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 1 : 6
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
6.08 19:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
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Кельн – Шальке
 - : -
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Йозуа Киммих

Бавария

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П
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Бавария

 1
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Лерой Сане

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 1 0 1
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