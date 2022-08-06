Роде — о поражении от «Баварии»: «Айнтрахт» покажет другое лицо в Суперкубке УЕФА против «Реала»

Полузащитник «Айнтрахта» Себастьян Роде подвел итоги матча первого тура чемпионата Германии против «Баварии» (1:6).

«Если бы мы использовали свой шанс, чтобы сделать счет 1:2, это могло бы дать нам преимущество. Их гибкость и скорость игроков, которые могут бежать со скоростью более 35 километров в час, были огромными. У них было слишком много пространства. Тренер нашел нужные слова в перерыве. Нашей целью было не проиграть второй тайм. Теперь мы должны хорошо проработать это поражение и посмотреть на него в перспективе. В среду мы покажем другое лицо в Хельсинки», — приводит слова Роде официальный сайт клуба.

В следующем туре «Бавария» 14 августа встретится с «Вольфсбургом», «Айнтрахт» 10 августа сыграет с «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА.