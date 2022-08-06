Роде — о поражении от «Баварии»: «Айнтрахт» покажет другое лицо в Суперкубке УЕФА против «Реала»
Полузащитник «Айнтрахта» Себастьян Роде подвел итоги матча первого тура чемпионата Германии против «Баварии» (1:6).
«Если бы мы использовали свой шанс, чтобы сделать счет 1:2, это могло бы дать нам преимущество. Их гибкость и скорость игроков, которые могут бежать со скоростью более 35 километров в час, были огромными. У них было слишком много пространства. Тренер нашел нужные слова в перерыве. Нашей целью было не проиграть второй тайм. Теперь мы должны хорошо проработать это поражение и посмотреть на него в перспективе. В среду мы покажем другое лицо в Хельсинки», — приводит слова Роде официальный сайт клуба.
В следующем туре «Бавария» 14 августа встретится с «Вольфсбургом», «Айнтрахт» 10 августа сыграет с «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|
2
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|1-6
|0
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|1 : 6
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|2
|
|
Серж Гнабри
Бавария
|1
|
|
Йозуа Киммих
Бавария
|1
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Серж Гнабри
Бавария
|1
|
|
Лерой Сане
Бавария
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Филип Костич
Айнтрахт Ф
|1
|0
|1
|
|
Эван Н`Дика
Айнтрахт Ф
|1
|0
|1