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Сегодня, 21:55

Левандовски: «В возрасте Роналду Месси будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам»

Левандовски считает, что в возрасте Роналду Месси будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам
Карен Саркисян
Корреспондент

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» и трансфере форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Для Лионеля смена клуба — более ошеломляющий опыт, — приводит слова Левандовски Bayern&Germany. — Лионель никогда не выступал нигде кроме Испании. А Криштиану уже несколько раз менял клубы и чемпионы. Но неважно, в каком возрасте ты уходишь в другой клуб. В возрасте Роналду Месси будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам. Он игрок другого типа».

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду забил 14 мячей в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед». На счету 34-летнего Месси шесть голов в 18 встречах за «ПСЖ».

Источник: https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1489274108374392839
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 16 1 3 65-19 49
2
 Боруссия Д 20 14 1 5 52-31 43
3
 Байер 20 10 5 5 49-32 35
4
 РБ Лейпциг 20 9 4 7 38-23 31
5
 Фрайбург 20 9 6 5 33-23 33
6
 Хоффенхайм 20 9 4 7 41-32 31
7
 Майнц 20 8 3 9 28-23 27
8
 Унион Б 20 9 7 4 29-25 34
9
 Айнтрахт Ф 20 7 7 6 30-30 28
10
 Кельн 20 7 8 5 32-34 29
11
 Арминия 20 4 9 7 20-26 21
12
 Бохум 20 7 3 10 19-29 24
13
 Боруссия М 20 6 4 10 26-37 22
14
 Штутгарт 20 4 6 10 22-35 18
15
 Аугсбург 20 4 7 9 20-35 19
16
 Вольфсбург 20 6 3 11 17-32 21
17
 Герта 20 6 4 10 22-42 22
18
 Гр. Фюрт 20 2 4 14 17-52 10
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.02 22:30
Герта – Бохум
 - : -
5.02 17:30
Арминия – Боруссия М
 - : -
5.02 17:30
Аугсбург – Унион Б
 - : -
5.02 17:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
5.02 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
5.02 17:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 - : -
5.02 20:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
6.02 17:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
6.02 19:30
Вольфсбург – Гр. Фюрт
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 17 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 16 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 16 1 3
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