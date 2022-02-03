Левандовски: «В возрасте Роналду Месси будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам»

Левандовски считает, что в возрасте Роналду Месси будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» и трансфере форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Для Лионеля смена клуба — более ошеломляющий опыт, — приводит слова Левандовски Bayern&Germany. — Лионель никогда не выступал нигде кроме Испании. А Криштиану уже несколько раз менял клубы и чемпионы. Но неважно, в каком возрасте ты уходишь в другой клуб. В возрасте Роналду Месси будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам. Он игрок другого типа».

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду забил 14 мячей в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед». На счету 34-летнего Месси шесть голов в 18 встречах за «ПСЖ».