Роберт Левандовски: «Во втором тайме «Бавария» показала слишком мало»
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски оценил игру своей команды в матче четвертого тура чемпионата Германии против «Арминии» (4:1).
«В первые 45 минут мы сразу показали, что хотим победить, — цитирует Левандовски официальный сайт «Баварии». Мы забили три мяча и имели несколько хороших ситуаций. Стоит отметить, что «Арминия» хорошо распоряжалась мячом.
В этом сезоне они могут показать, что они могут бороться и показывать хорошую игру. Во втором тайме мы показали слишком мало. У нас было два, три голевых момента, но мы также сделали две, три ошибки. После долгого перерыва первый матч всегда важен».
Поляк в этой игре сделал дубль. Также два мяча забил Томас Мюллер
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2020/10/stimmen-zum-bundesliga-sieg-des-fc-bayern-gegen-arminia-bielefeld