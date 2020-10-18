Роберт Левандовски: «Во втором тайме «Бавария» показала слишком мало»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски оценил игру своей команды в матче четвертого тура чемпионата Германии против «Арминии» (4:1).

«В первые 45 минут мы сразу показали, что хотим победить, — цитирует Левандовски официальный сайт «Баварии». Мы забили три мяча и имели несколько хороших ситуаций. Стоит отметить, что «Арминия» хорошо распоряжалась мячом.

В этом сезоне они могут показать, что они могут бороться и показывать хорошую игру. Во втором тайме мы показали слишком мало. У нас было два, три голевых момента, но мы также сделали две, три ошибки. После долгого перерыва первый матч всегда важен».

Поляк в этой игре сделал дубль. Также два мяча забил Томас Мюллер