Роберт Левандовски: «Уже после первого тайма стало ясно, что «Бавария» победит»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился впечатлениями после матча с «Байером» (5:1) в матче чемпионата Германии. Его команда вела 5:0 после первого тайма.

«Еще до начала игры мы знали, что нас ожидает, — цитирует поляка официальный сайт клуба. — Я счастлив, что смог снова отличиться. Мы можем быть довольны сегодняшним выступлением. Пять голов за 45 минут — это показатель того, в какой футбол мы играли. Первые 10-15 минут мы играли слишком глубоко.

Но то, как мы продвигались вперед и забивали голы, было здорово. Мы не остановились после первого и второго забитых мячей. Уже через 45 минут стало ясно, что мы увезем домой три очка. Во втором тайме мы смогли сыграть немного спокойнее, контролируя игру и не забывая о предстоящей через три дня встрече».

Левандовски сделал дубль в этой игре. Также у победителей отличились Серж Гнабри (дважды) и Томас Мюллер.