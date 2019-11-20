Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, как работается под руководством Ханса-Дитера Флика, а также вспомнил работу с Хосепом Гвардьолой.

— Флик — открытый и прямо общается с футболистами, — цитирует Левандовски Soirt Bild. — Это то, что игроки сразу заметили. Он также любит тактику. Не хочу сказать, что все отлично, но он проделал очень хорошую работу за несколько дней.

Клубу непросто, потому что на рынке не так много свободных тренеров, так что имеет смысл продолжать работать с Фликом.

Гвардьола, по моему мнению, делает почти каждого игрока лучше, поэтому тренироваться под его руководством — удача для любого игрока.