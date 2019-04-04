Роберт Левандовски: "Сумасшедший матч, но мы допустили много ошибок"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски после победы над "Хайденхаймом" в 1/4 финала Кубка Германии (5:4) отметил, что его команда допустила много ошибок в этой игре. На 12-й минуте Леон Горецка открыл счет, но через три минуты у хозяев был удален Никлас Зюле. В меньшинстве мюнхенский клуб все же смог вырвать победу.

- Сумасшедший матч, мы допустили много ошибок, - сказал Левандовски в интервью пресс-службе клуба. - К счастью, мы в полуфинале. Я физически не был готов играть 90 минут сегодня, и я не думал, что мне придётся выйти на поле так рано.

Соперник мюнхенцев по полуфиналу станет известен после жеребьевки.