Роберт Левандовски: "Сумасшедший матч, но мы допустили много ошибок"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски после победы над "Хайденхаймом" в 1/4 финала Кубка Германии (5:4) отметил, что его команда допустила много ошибок в этой игре. На 12-й минуте Леон Горецка открыл счет, но через три минуты у хозяев был удален Никлас Зюле. В меньшинстве мюнхенский клуб все же смог вырвать победу.
- Сумасшедший матч, мы допустили много ошибок, - сказал Левандовски в интервью пресс-службе клуба. - К счастью, мы в полуфинале. Я физически не был готов играть 90 минут сегодня, и я не думал, что мне придётся выйти на поле так рано.
Соперник мюнхенцев по полуфиналу станет известен после жеребьевки.
"Das war ein verrücktes Spiel!" 😲#FCBFCH #FCBayern pic.twitter.com/OkOPOznySb– FC Bayern München (@FCBayern) 3 апреля 2019 г.
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