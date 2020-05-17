Роберт Левандовски: «Ситуация в Германии стабилизируется. Я не боюсь коронавируса»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о подготовке к матчу против «Униона», который станет первым для мюнхенской команды после паузы из-за пандемии коронавируса.

— Мы очень рады, что бундеслига возвращается и мы снова сможем выйти на поле, — цитирует Daily Mail Левандовски. — Думаю, ситуация с коронавирусом в Германии стабилизируется. Лично я не боюсь вируса. Перед встречей с «Унионом» мы тренировались в режиме полноценного контакта, хорошо подготовились. Может, в первые минут 20 нам немного будет не хватать уверенности, но по ходу встречи все станет, как прежде.

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В воскресенье, 17 мая «Бавария» проведет свой первый матч после паузы на выезде против берлинского «Униона». Начало — в 19.00 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Униона» — 14,25, ничья — 7,25, победа «Баварии» — 1,18.