Роберт Левандовски рассказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, что мог оказаться в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

— Я общался с сэром Алексом Фергюсоном в 2012 году, после двух лет в Дортмунде, — цитирует The Guardian Левандовски. — В то время всерьез раздумывал над переходом в «Манчестер Юнайтед» из-за Фергюсона и легендарной команды. «Боруссия» сказала, что мой уход невозможен. Это был первый раз, когда я задумался о том, чтобы покинуть Дортмунд. Когда ты — молодой футболист и тебе звонит сам Фергюсон — это что-то невероятное. Этот день был для меня особенным.

Левандовски выступал за дортмундскую «Боруссию» с 2010 по 2014 год, после чего перешел в «Баварию» на правах свободного агента.