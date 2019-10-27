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Роберт Левандовски: «Рад рекорду, но я сосредоточен на своей игре и тренировках»

08:17
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу в матче 9-го тура чемпионата Германии против «Униона» (2:1).

Польский форвард стал первым футболистом в истории бундеслиги, забившим в девяти стартовых турах сезона. Всего его голевая серия составляет 13 игр подряд во всех турнирах.

— Я стараюсь показывать лучшее, на что я способен, показывать свою лучшую игру, — приводит пресс-служба клуба слова Левандовски. — Я рад, что мы сегодня победили. Я хочу помогать команде своими голами, своей игрой, своим движением. Я, конечно, рад рекорду, но я сосредоточен на своей игре и тренировках. В конце сезона я смогу немного больше подумать над этим.

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