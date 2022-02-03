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Сегодня, 19:55

Левандовски: «Премия ФИФА The Best имеет большее значение, чем «Золотой мяч», так как голосуют профессионалы»

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, какую награду считает наиболее значимой для себя.

«В последнее время я думал об этих двух наградах: «Лучший футболист» по версии ФИФА The Best и «Золотой мяч». Я пришел к выводу, что премия ФИФА действительно имеет большее значение. В последнем случае голосуют только журналисты — нет четкой проверки.

За награду ФИФА голосуют профессионалы и журналисты; капитаны команд, тренеры — они могут объективно оценить наши выступления, потому что знают, сколько стоит каждый матч, каждый рекорд, каждая травма. Возможно, в рейтинге престижности «Золотой мяч» стоит выше, но признание, которое я получил, став лучшим второй раз подряд по итогам голосования, заставляет меня гордиться", — приводит слова Левандовского Twitter-аккаунт Bayern&Germany.

В 2021 году 33-летний форвард был признан лучшим футболистом по версии ФИФА The Best-2021, также он стал обладателем «Золотой бутсы». «Золотой мяч» второй год подряд получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

Источник: https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1489275901158301704?s=20&t=RS4rPbJsTiptj_FZ7YHVGg
Роберт Левандовски
Футбол
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 16 1 3 65-19 49
2
 Боруссия Д 20 14 1 5 52-31 43
3
 Байер 20 10 5 5 49-32 35
4
 РБ Лейпциг 20 9 4 7 38-23 31
5
 Фрайбург 20 9 6 5 33-23 33
6
 Хоффенхайм 20 9 4 7 41-32 31
7
 Майнц 20 8 3 9 28-23 27
8
 Унион Б 20 9 7 4 29-25 34
9
 Айнтрахт Ф 20 7 7 6 30-30 28
10
 Кельн 20 7 8 5 32-34 29
11
 Арминия 20 4 9 7 20-26 21
12
 Бохум 20 7 3 10 19-29 24
13
 Боруссия М 20 6 4 10 26-37 22
14
 Штутгарт 20 4 6 10 22-35 18
15
 Аугсбург 20 4 7 9 20-35 19
16
 Вольфсбург 20 6 3 11 17-32 21
17
 Герта 20 6 4 10 22-42 22
18
 Гр. Фюрт 20 2 4 14 17-52 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.02 22:30
Герта – Бохум
 - : -
5.02 17:30
Арминия – Боруссия М
 - : -
5.02 17:30
Аугсбург – Унион Б
 - : -
5.02 17:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
5.02 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
5.02 17:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 - : -
5.02 20:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
6.02 17:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
6.02 19:30
Вольфсбург – Гр. Фюрт
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 17 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 16 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 16 1 3
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