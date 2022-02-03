Левандовски: «Премия ФИФА The Best имеет большее значение, чем «Золотой мяч», так как голосуют профессионалы»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, какую награду считает наиболее значимой для себя.

«В последнее время я думал об этих двух наградах: «Лучший футболист» по версии ФИФА The Best и «Золотой мяч». Я пришел к выводу, что премия ФИФА действительно имеет большее значение. В последнем случае голосуют только журналисты — нет четкой проверки.

За награду ФИФА голосуют профессионалы и журналисты; капитаны команд, тренеры — они могут объективно оценить наши выступления, потому что знают, сколько стоит каждый матч, каждый рекорд, каждая травма. Возможно, в рейтинге престижности «Золотой мяч» стоит выше, но признание, которое я получил, став лучшим второй раз подряд по итогам голосования, заставляет меня гордиться", — приводит слова Левандовского Twitter-аккаунт Bayern&Germany.

В 2021 году 33-летний форвард был признан лучшим футболистом по версии ФИФА The Best-2021, также он стал обладателем «Золотой бутсы». «Золотой мяч» второй год подряд получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.