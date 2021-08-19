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Роберт Левандовски намерен покинуть «Баварию» до 2024 года

10:57
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может покинуть команду, сообщает Sky Sports.

По данным источника, футболист в течении трех лет рассматривает вариант продолжения карьеры в другом чемпионате. Однако «Бавария» не планирует продавать Левандовски дешевле чем за 117 миллионов евро.

Ранее футболист стал лучшим игроком 2021 года в Германии. Левандовски набрал 356 из 563 голосов. В минувшем сезоне поляк участвовал в 40 встречах за «Баварию» во всех турнирах, забив 48 голов и сделал 9 голевых передач. Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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