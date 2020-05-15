Роберт Левандовски: «Холанну лучше оставаться в «Боруссии», не спешить со следующим шагом»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением об игре форварда «Боруссии Д» Эрлина Холанна и интересе к нему со стороны «Реала».

— У Эрлина высокий потенциал, но у него еще и много времени впереди, — приводит Metro слова Левандовски. — Не хочется давить на него своими заявлениями, но могу сказать, что, если он будет и дальше трудиться, то станет еще лучше и выйдет на абсолютно высокий уровень. Наверное, для него будет лучше остаться в «Боруссии» и не спешить со следующим шагом в карьере.

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» зимой 2020 года. На его счету 12 голов и 2 результативных передачи в 11 матчах за дортмундскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 19-летнего норвежца в 72 миллиона евро.

Ставки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.