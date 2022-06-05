Робер Пирес оценил возможный переход Левандовски в «Барселону»

Бывший игрок «Арсенала» Робер Пирес рассказал, что думает о возможном переходе нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в «Барселону». Стороны находятся на стадии переговоров.

«Левандовски — необычный игрок. Мне кажется, он хорошо понимает, чего хочет. Если бы у него были какие-то сомнение по поводу смены клуба прямо сейчас, он бы серьезно к этому отнесся. Я уверен. Если он перейдет в «Барселону», он сможет очень быстро адаптироваться к тактике Хави. Об этом точно не стоит переживать. Его приятно видеть в любой команде. Если бы он перешел в «Барселону», я бы счел это очень хорошим ходом», — приводит слова Пиреса Sportowe Fakty.