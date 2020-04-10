Роббен рассказал, как его жена переболела коронавирусом

Экс-нападающий «Баварии» Арьен Роббен рассказал, что его жена Бернадиен сдала положительный тест на коронавирус. Сейчас она уже полностью выздоровела, несмотря на то, что ей было очень тяжело.

— К счастью, все было под контролем, но неприятно, — приводит Bild слова Роббена. — Она чувствовала себя очень плохо, но, к счастью, уже сдала отрицательный тест и чувствует себя лучше.

Хуже всего для моей жены было то, что она чувствовала давление на грудь и у нее были проблемы с дыханием. Это было абсолютно нехорошее чувство. Такое состояние долго длится. Ты не чувствуешь себя лучше после дня или двух. Я очень рад, что у жены все не стало слишком плохо.

К счастью, у нас есть очень близкие друзья, которые помогли нам. Но это была странная ситуация. Вам не разрешено выходить на улицу. Продукты покупают, а затем оставляют у вашей двери. Вы можете внести их внутрь позже. У нас также есть собака, но нам не разрешили вывести ее в лес. Друзья гуляли с ней.

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