Полузащитник Франк Рибери покинет "Баварию" по окончании сезона, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

– Когда я приехал в "Баварию", то моя мечта сбылась. Прощание будет нелегким, но мы никогда не забудем того, чего достигли вместе. Мы выиграли более 20 титулов, – приводит слова Рибери пресс-служба мюнхенцев.

36-летний хавбек выступает за "Баварию" с 2007 года. На его счету 422 матча за немецкий клуб, ​в которых он забил 123 мяча и отдал 183 голевые передачи. В составе "Баварии" француз стал восьмикратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.

В 2013 году Рибери занял третье место в голосовании за "Золотой мяч", уступив Криштиану Роналду и Лионелю Месси.