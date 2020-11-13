Рейна продлил контракт с «Боруссией» из Дортмунда до 2024

Недавно дебютировавший в составе своей национальной сборной американский полузащитник Джованни Рейна отметил свое 18-летие подписанием долгосрочного контракта с дортмундской «Боруссией», сообщает ESPN. Новый договор рассчитан до 2024 года.

Рейна подписал трехлетний контракт с «Боруссией» в ноябре 2018 года, однако к команде присоединился лишь в июле 2019 года, дебютировав в основном составе команды только в феврале 2020-го.

В текущем сезоне на его счету 12 матчей, в которых он оформил 7 результативных действий (2 гола + 5 передач).