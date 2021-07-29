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Рейна будет играть под номером Санчо

01:28
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Напалающий дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна сменил игровой номер. Он взял себе номер 7, под которым ранее играл Джейдон Санчо. Ранее у него был 32-й.

Ранее, 23 июля «МЮ» объявил о переходе 21-летнего Санчо из дортмундской «Боруссии». Контракт с игроком рассчитан до июня 2026 года с возможностью продления еще на один год.

В прошлом сезоне 18-летний Рейна сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 7 голевых передач.

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Евгений Козинов все материалы автора

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