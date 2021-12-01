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Редакция France Football рассмотрит идею вручить Левандовскому «Золотой мяч» за 2020 год

12:46
Роберт Левандовски с женой Анной. Фото Getty Images
Роберт Левандовски с женой Анной. Фото Getty Images
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В France Football выступили с идеей о вручении нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому «Золотого мяча» за 2020 год, рассказал редактор France Football Паскаль Ферре.

«То, что сказал Месси, было хорошо и умно. Но не стоит принимать такие решения очень быстро. Мы подумаем об этом, мы должны уважать историю «Золотого мяча», основанного на принципах демократических выборов», — цитирует Ферре Watson.

В 2021 году в голосовании за «Золотой мяч» победил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Со сцены аргентинец заявил, что в 2020 году награду должен был забрать поляк. Левандовски занял второе место.

Награждение в 2020 году отменили из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.watson.de/sport/exklusiv/361360476-nach-aufregung-ballon-d-or-chef-macht-ploetzlich-hoffnungen-fuer-fc-bayern-star

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Виктория Кравченко все материалы автора

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