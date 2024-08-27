«Реал Сосьедад» близок к подписанию Хуммельса
Защитник Матс Хуммельс может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, на 35-летнего немца претендует «Реал Сосьедад». Ожидается, что в ближайшее время контракт будет подписан. Также игроком интересуются «Брайтон» и «Мальорка».
В сезоне-2023/24 футболист провел 40 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
2
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Хоффенхайм
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Унион Б
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Майнц
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Хольштайн
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Штутгарт
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
14
|Ст-Паули
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Вольфсбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
17
|Боруссия М
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
18
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.08
|21:30
|
Унион Б – Ст-Паули
|- : -
|31.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|31.08
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|31.08
|16:30
|
Хольштайн – Вольфсбург
|- : -
|31.08
|16:30
|
Штутгарт – Майнц
|- : -
|31.08
|16:30
|
Вердер – Боруссия Д
|- : -
|31.08
|19:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|1.09
|16:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|- : -
|1.09
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|3
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Джейми Гиттенс
Боруссия Д
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|
|
Рами Бенсебаини
Боруссия Д
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|0
|1
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