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Сегодня, 00:49

«Реал Сосьедад» близок к подписанию Хуммельса

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник Матс Хуммельс может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 35-летнего немца претендует «Реал Сосьедад». Ожидается, что в ближайшее время контракт будет подписан. Также игроком интересуются «Брайтон» и «Мальорка».

В сезоне-2023/24 футболист провел 40 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Матс Хуммельс
ФК Реал Сосьедад
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