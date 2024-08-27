«Реал Сосьедад» близок к подписанию Хуммельса

Защитник Матс Хуммельс может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 35-летнего немца претендует «Реал Сосьедад». Ожидается, что в ближайшее время контракт будет подписан. Также игроком интересуются «Брайтон» и «Мальорка».

В сезоне-2023/24 футболист провел 40 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.