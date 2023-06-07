The Athletic: «Реал» подпишет Беллингема за 100 миллионов евро

«Реал» договорился о трансфере полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема, сообщает The Athletic.

Мадридцы заплатят немецкому клубу 100 миллионов евро. По данным источника, для окончательного оформления сделки остались считанные детали.

Контракт 19-летнего английского хавбека с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года.

В сезоне-2022/23 Беллингем провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.