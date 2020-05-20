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«Реал» поборется за Хаверца

09:27

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц попал в сферу интересов «Реала», сообщает le10sport.

По информации источника, главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан лично заинтересован в приглашении 20-летнего немца. Ранее сообщалось, что на Хаверца также претендуют «Барселона», «Ливерпуль», «Челси» и «Бавария».

На счету Хаверца 12 голов и 8 результативных передач в 35 матчах за «Байер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 81 миллион евро.

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