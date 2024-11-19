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Сегодня, 19:13

«Реал» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании защитника «Лейпцига» Лукеба

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Лейпцига» Кастелло Лукеба может покинуть клуб летом 2025 года.

Как сообщает Goal, 21-летним игроком интересуются «Реал» и «Ливерпуль». По информации инсайдера Фабрицио Романо, в контракте француза с «Лейпцигом» есть пункт об отступных в размере 90 миллионов евро, который вступит в силу летом 2025 года.

Лукеба выступает за немецкий клуб с августа 2023 года. В сезоне-2024/25 футболист провел 12 матчей за команду во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллонов евро.

ФК Лейпциг
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 10 8 2 0 33-7 26
2
 РБ Лейпциг 10 6 3 1 15-5 21
3
 Айнтрахт Ф 10 6 2 2 26-16 20
4
 Байер 10 4 5 1 21-16 17
5
 Фрайбург 10 5 2 3 13-11 17
6
 Унион Б 10 4 4 2 9-8 16
7
 Боруссия Д 10 5 1 4 18-18 16
8
 Вердер 10 4 3 3 17-21 15
9
 Боруссия М 10 4 2 4 15-14 14
10
 Майнц 10 3 4 3 15-14 13
11
 Штутгарт 10 3 4 3 19-19 13
12
 Вольфсбург 10 3 3 4 19-18 12
13
 Аугсбург 10 3 3 4 13-20 12
14
 Хайденхайм 10 3 1 6 13-15 10
15
 Хоффенхайм 10 2 3 5 13-19 9
16
 Ст-Паули 10 2 2 6 7-12 8
17
 Хольштайн 10 1 2 7 12-25 5
18
 Бохум 10 0 2 8 10-30 2
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22.11 22:30
Бавария – Аугсбург
 - : -
23.11 17:30
Байер – Хайденхайм
 - : -
23.11 17:30
Боруссия Д – Фрайбург
 - : -
23.11 17:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 - : -
23.11 17:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
23.11 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
23.11 20:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
24.11 17:30
Хольштайн – Майнц
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Боруссия М – Ст-Паули
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Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

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П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 6
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 5
И К Ж
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Самюэль Эссенде

Аугсбург

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Патрик Виммер

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