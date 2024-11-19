«Реал» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании защитника «Лейпцига» Лукеба
Защитник «Лейпцига» Кастелло Лукеба может покинуть клуб летом 2025 года.
Как сообщает Goal, 21-летним игроком интересуются «Реал» и «Ливерпуль». По информации инсайдера Фабрицио Романо, в контракте француза с «Лейпцигом» есть пункт об отступных в размере 90 миллионов евро, который вступит в силу летом 2025 года.
Лукеба выступает за немецкий клуб с августа 2023 года. В сезоне-2024/25 футболист провел 12 матчей за команду во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллонов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|10
|8
|2
|0
|33-7
|26
|
2
|РБ Лейпциг
|10
|6
|3
|1
|15-5
|21
|
3
|Айнтрахт Ф
|10
|6
|2
|2
|26-16
|20
|
4
|Байер
|10
|4
|5
|1
|21-16
|17
|
5
|Фрайбург
|10
|5
|2
|3
|13-11
|17
|
6
|Унион Б
|10
|4
|4
|2
|9-8
|16
|
7
|Боруссия Д
|10
|5
|1
|4
|18-18
|16
|
8
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|17-21
|15
|
9
|Боруссия М
|10
|4
|2
|4
|15-14
|14
|
10
|Майнц
|10
|3
|4
|3
|15-14
|13
|
11
|Штутгарт
|10
|3
|4
|3
|19-19
|13
|
12
|Вольфсбург
|10
|3
|3
|4
|19-18
|12
|
13
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|13-20
|12
|
14
|Хайденхайм
|10
|3
|1
|6
|13-15
|10
|
15
|Хоффенхайм
|10
|2
|3
|5
|13-19
|9
|
16
|Ст-Паули
|10
|2
|2
|6
|7-12
|8
|
17
|Хольштайн
|10
|1
|2
|7
|12-25
|5
|
18
|Бохум
|10
|0
|2
|8
|10-30
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.11
|22:30
|
Бавария – Аугсбург
|- : -
|23.11
|17:30
|
Байер – Хайденхайм
|- : -
|23.11
|17:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|- : -
|23.11
|17:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|23.11
|17:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|23.11
|17:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|- : -
|23.11
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Вердер
|- : -
|24.11
|17:30
|
Хольштайн – Майнц
|- : -
|24.11
|19:30
|
Боруссия М – Ст-Паули
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|11
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|6
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|6
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|8
|1
|3
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|7
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|8
|1
|2
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