«Реал» и «Барселона» следят за хавбеком «Байера» Виртцем

Руководство «Реала» и «Барселоны» заинтересовано в трансфере полузащитника «Байера» Флориана Виртца, сообщает Fichajes.

По информации издания, скауты испанских команд наблюдают за 19-летним немцем. Сам футболист не против сменить клубную прописку.

Действующее соглашение Витрца с «Байером» рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне он сыграл 8 матчей за немецкий клуб, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.