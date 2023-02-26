«Реал» и «Барселона» следят за хавбеком «Байера» Виртцем
Руководство «Реала» и «Барселоны» заинтересовано в трансфере полузащитника «Байера» Флориана Виртца, сообщает Fichajes.
По информации издания, скауты испанских команд наблюдают за 19-летним немцем. Сам футболист не против сменить клубную прописку.
Действующее соглашение Витрца с «Байером» рассчитано до лета 2027 года.
В текущем сезоне он сыграл 8 матчей за немецкий клуб, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|22
|15
|1
|6
|45-27
|46
|
2
|Бавария
|21
|12
|7
|2
|61-21
|43
|
3
|Унион Б
|21
|13
|4
|4
|35-24
|43
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|12
|6
|4
|45-27
|42
|
5
|Фрайбург
|21
|12
|4
|5
|34-31
|40
|
6
|Айнтрахт Ф
|22
|11
|5
|6
|43-31
|38
|
7
|Вольфсбург
|22
|9
|6
|7
|40-29
|33
|
8
|Майнц
|22
|9
|5
|8
|37-34
|32
|
9
|Вердер
|22
|9
|3
|10
|34-41
|30
|
10
|Боруссия М
|22
|8
|5
|9
|38-39
|29
|
11
|Байер
|21
|8
|3
|10
|35-35
|27
|
12
|Кельн
|22
|6
|8
|8
|32-36
|26
|
13
|Аугсбург
|22
|7
|3
|12
|26-38
|24
|
14
|Герта
|22
|5
|5
|12
|27-40
|20
|
15
|Штутгарт
|22
|4
|7
|11
|27-38
|19
|
16
|Хоффенхайм
|22
|5
|4
|13
|29-41
|19
|
17
|Бохум
|22
|6
|1
|15
|24-54
|19
|
18
|Шальке
|22
|3
|7
|12
|16-42
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.02
|22:30
|
Майнц – Боруссия М
|4 : 0
|25.02
|17:30
|
Кельн – Вольфсбург
|0 : 2
|25.02
|17:30
|
Герта – Аугсбург
|2 : 0
|25.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|0 : 1
|25.02
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|2 : 1
|25.02
|17:30
|
Вердер – Бохум
|3 : 0
|25.02
|20:30
|
Шальке – Штутгарт
|2 : 1
|26.02
|17:30
|
Фрайбург – Байер
|- : -
|26.02
|19:30
|
Бавария – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|11
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|20
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|20
|1
|3
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|21
|1
|3
Новости