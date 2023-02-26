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Сегодня, 16:08

«Реал» и «Барселона» следят за хавбеком «Байера» Виртцем

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Реала» и «Барселоны» заинтересовано в трансфере полузащитника «Байера» Флориана Виртца, сообщает Fichajes.

По информации издания, скауты испанских команд наблюдают за 19-летним немцем. Сам футболист не против сменить клубную прописку.

Действующее соглашение Витрца с «Байером» рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне он сыграл 8 матчей за немецкий клуб, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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 Бохум 22 6 1 15 24-54 19
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 Шальке 22 3 7 12 16-42 16
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24.02 22:30
Майнц – Боруссия М
 4 : 0
25.02 17:30
Кельн – Вольфсбург
 0 : 2
25.02 17:30
Герта – Аугсбург
 2 : 0
25.02 17:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 0 : 1
25.02 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 2 : 1
25.02 17:30
Вердер – Бохум
 3 : 0
25.02 20:30
Шальке – Штутгарт
 2 : 1
26.02 17:30
Фрайбург – Байер
 - : -
26.02 19:30
Бавария – Унион Б
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 14
Кристофер Нкунку

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РБ Лейпциг

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Винченцо Грифо

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Фрайбург

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П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

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Алассан Плеа

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Боруссия М

 8
Доминик Собослои

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 8
И К Ж
Марко Фридль

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Вердер

 20 1 6
Дайот Упамекано

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Бавария

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