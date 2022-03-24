«Реал» контактировал с «Боруссией» по поводу полузащитника Беллингема

«Реал» хочет приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает журналист Рамон Альварес в Twitter.

По информации источника, в последние недели клубы контактировали и обсуждали возможный трансфер 18-летнего англичанина.

При этом «Реал» ведет борьбу за полузащитника с несколькими клубами из АПЛ.

Отмечается, что трансфер Беллингема обойдется в 80-90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб хочет подписать Беллингема в 2023 году. В нынешнем сезоне нападающий забил 6 мячей и отдал 12 результативных передач в 37 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Контракт англичанина с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.