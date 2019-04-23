23:50 23 апреля | Футбол — Германия

"РБ Лейпциг" победил "Гамбург" и вышел в финал Кубка Германии

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"РБ Лейпциг" обыграл "Гамбург" в матче 1/2 финала Кубка Германии (3:1). Голами в составе победителей отметились нападающий Юссуф Поульсен, хавбек Василие Яничич и полузащитник Эмиль Форсберг.

В финале "Лейпциг" сыграет с победителем пары "Вердер" - "Бавария"

Кубок Германии 

1/2 финала 

"Гамбург" - "РБ Лейпциг" - 1:3 (1:1)

Голы: Поульсен, 12 (0:1). Ятта, 23 (1:1). Яничич, 53 - в свои ворота (1:2). Форсберг, 72 (1:3). 

"Гамбург": Поллерсбек, Дуглас Сантос, Лакруа, ван Дронгелен, Вагноманн (Хван Хи Чхан, 69), Юнг, Нарей, Яничич (Хант, 73), Мангаля (Холтби, 79), Ласогга, Ятта.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Кампль (Демме, 90+3), Забитцер (Айдара, 90), Форсберг (Мукьеле, 73), Ляймер, Поульсен, Вернер.

Предупреждение: Орбан, 58. 

Судья: Брих.

23 апреля. Гамбург. Стадион "Volksparkstadion".

Гамбург - РБ Лейпциг

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