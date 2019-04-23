"РБ Лейпциг" победил "Гамбург" и вышел в финал Кубка Германии

"РБ Лейпциг" обыграл "Гамбург" в матче 1/2 финала Кубка Германии (3:1). Голами в составе победителей отметились нападающий Юссуф Поульсен, хавбек Василие Яничич и полузащитник Эмиль Форсберг.
В финале "Лейпциг" сыграет с победителем пары "Вердер" - "Бавария".
Кубок Германии
1/2 финала
"Гамбург" - "РБ Лейпциг" - 1:3 (1:1)
Голы: Поульсен, 12 (0:1). Ятта, 23 (1:1). Яничич, 53 - в свои ворота (1:2). Форсберг, 72 (1:3).
"Гамбург": Поллерсбек, Дуглас Сантос, Лакруа, ван Дронгелен, Вагноманн (Хван Хи Чхан, 69), Юнг, Нарей, Яничич (Хант, 73), Мангаля (Холтби, 79), Ласогга, Ятта.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Кампль (Демме, 90+3), Забитцер (Айдара, 90), Форсберг (Мукьеле, 73), Ляймер, Поульсен, Вернер.
Предупреждение: Орбан, 58.
Судья: Брих.
23 апреля. Гамбург. Стадион "Volksparkstadion".