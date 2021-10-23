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«Гройтер Фюрт» потерпел седьмое поражение кряду, пропустив 4 мяча от «Лейпцига»

18:23
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«РБ Лейпциг» обыграл «Гройтер Фюрт» в матче 9-го тура чемпионата Германии. Встреча состоялась в Лейпциге и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Юссуф Поульсен, Эмиль Форсберг, Доминик Собослаи и Уго Новоа. У гостей гол с пенальти забил Бранимир Хргота.

У «Лейпцига» 14 очков и шестая строчка в турнирной таблице АПЛ. «Гройтер Фюрт» — 18-е место и один балл.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1 

9-й тур 

«РБ Лейпциг» — «Гройтер Фюрт» — 4:1 (0:1)

Голы: Хргота, 45 — с пенальти (0:1). Поульсен, 46 (1:1). Форсберг, 53 — с пенальти (2:1). Собослои, 65 (3:1). Новоа, 88 (4:1). 

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хенрикс (Симакан, 46), Мукьеле, Гвардиол, Кампль (Поульсен, 46), Нкунку (Новоа, 85), Айдара, Анхелиньо, Форсберг (Собослои, 64), Андре Силва (Адамс, 64).

«Гройтер Фюрт»: Функ, Фиргефер, Виллемс (Иттер, 72), Майерхефер, Бауэр, Дудзияк (Барри, 82), Кристиансен, Грисбек, Хргота (Тилльманн, 72), Иттен (Абиама, 82), Левелинг.

Предупреждения: Анхелиньо, 15. Кампль, 36. 

Судья: Дингерт (Германия).

23 октября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

РБ Лейпциг — Гройтер Фюрт

 

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
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Барселона
Реал

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1.86

П2

21%

2.48

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17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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ТБ 2.5

23%

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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