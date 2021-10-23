«Гройтер Фюрт» потерпел седьмое поражение кряду, пропустив 4 мяча от «Лейпцига»
«РБ Лейпциг» обыграл «Гройтер Фюрт» в матче 9-го тура чемпионата Германии. Встреча состоялась в Лейпциге и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.
В составе победителей отличились Юссуф Поульсен, Эмиль Форсберг, Доминик Собослаи и Уго Новоа. У гостей гол с пенальти забил Бранимир Хргота.
У «Лейпцига» 14 очков и шестая строчка в турнирной таблице АПЛ. «Гройтер Фюрт» — 18-е место и один балл.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
9-й тур
«РБ Лейпциг» — «Гройтер Фюрт» — 4:1 (0:1)
Голы: Хргота, 45 — с пенальти (0:1). Поульсен, 46 (1:1). Форсберг, 53 — с пенальти (2:1). Собослои, 65 (3:1). Новоа, 88 (4:1).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хенрикс (Симакан, 46), Мукьеле, Гвардиол, Кампль (Поульсен, 46), Нкунку (Новоа, 85), Айдара, Анхелиньо, Форсберг (Собослои, 64), Андре Силва (Адамс, 64).
«Гройтер Фюрт»: Функ, Фиргефер, Виллемс (Иттер, 72), Майерхефер, Бауэр, Дудзияк (Барри, 82), Кристиансен, Грисбек, Хргота (Тилльманн, 72), Иттен (Абиама, 82), Левелинг.
Предупреждения: Анхелиньо, 15. Кампль, 36.
Судья: Дингерт (Германия).
23 октября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».
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