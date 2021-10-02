«РБ Лейпциг» уверенно обыграл «Бохум» в матче чемпионата Германии
«РБ Лейпциг» обыграл «Бохум» в матче 7-го тура чемпионата Германии. Встреча состоялась на «Ред Булл-Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
В составе победителей отличились Андре Силва и Кристофер Нкунку дважды.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
7-й тур
«РБ Лейпциг» — «Бохум» — 3:0 (0:0)
Голы: Андре Силва, 69 (1:0). Нкунку, 73 (2:0). Нкунку, 78 (3:0).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Симакан (Лаймер, 81), Гвардиол, Кампль (Мориба, 80), Нкунку, Айдара, Адамс, Анхелиньо (Мукьеле, 61), Поульсен (Собослои, 69), Форсберг (Андре Силва, 69).
«Бохум»: Риманн, Данилу Соарес, Бокхорн, Машович, Белла-Котчап, Теше (Остераге, 82), Реджбецай (Пантович, 78), Лосийя, Хольтманн (Польтер, 81), Асано (Левен, 78), Антви-Аджей (Блум, 78).
Предупреждения: Анхелиньо, 58. Теше, 80.
Судья: Хартманн (Германия).
2 октября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».
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