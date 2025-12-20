«РБ Лейпциг» и «Байер» сыграют в чемпионате Германии 20 декабря

«РБ Лейпциг» и «Байер» сыграют в 15-м туре чемпионата Германии в субботу, 20 декабря. Матч на «Ред Булл Арене» в Лейпциге (Германия) начнется в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «РБ Лейпциг» — «Байер» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 15-й тур.

20 декабря 2025, 20:30. Ред Булл Арена (Лейпциг)

В прямом эфире игру бундеслиги показывают на онлайн-платформе «Okko Спорт». Трансляция начнется в 20.30 мск. Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.

После 14 туров чемпионата Германии «РБ Лейпциг» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Байер» с 26 очками идет на четвертой строчке.