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20 декабря 2025, 17:30

«РБ Лейпциг» — «Байер»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии

«РБ Лейпциг» и «Байер» сыграют в чемпионате Германии 20 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«РБ Лейпциг» и «Байер» сыграют в 15-м туре чемпионата Германии в субботу, 20 декабря. Матч на «Ред Булл Арене» в Лейпциге (Германия) начнется в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «РБ Лейпциг» — «Байер» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 15-й тур.
20 декабря 2025, 20:30. Ред Булл Арена (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:3
Байер

В прямом эфире игру бундеслиги показывают на онлайн-платформе «Okko Спорт». Трансляция начнется в 20.30 мск. Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.

После 14 туров чемпионата Германии «РБ Лейпциг» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Байер» с 26 очками идет на четвертой строчке.

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ФК Байер
ФК Лейпциг
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
18
 Падерборн 0 0 0 0 0-0 0
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34 тур
28.08 00:00 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 00:00 Аугсбург – Шальке - : -
29.08 00:00 Боруссия Д – Гамбург - : -
29.08 00:00 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 00:00 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 00:00 Фрайбург – Вердер - : -
29.08 00:00 Майнц – Падерборн - : -
29.08 00:00 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 00:00 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
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ЧМ 2026 с Hisense

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