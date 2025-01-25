Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:30

«Лейпциг» и «Байер» сыграли вничью, «Штутгарт» уступил «Майнцу»

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Лейпциг» сыграл вничью в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии с «Байером» — 2:2.

У хозяев гол забил Давид Раум, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «аптекарей» Эдмонд Тапсоба. За леверкузенцев забили Патрик Шик и Алеиш Гарсия.

После 19 матчей действующий чемпион страны «Байер» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Отставание от лидирующей «Баварии» — 6 баллов.

«Лейпциг» с 32 очками занимает 5-ю строчку.

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
25 янв, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:2
Байер

В параллельных матчах игрового дня «Майнц» победил «Штутгарт» (2:0), а «Аугсбург» выиграл у «Хайденхайма» (2:1).

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
25 янв, 17:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
2:0
Штутгарт
Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
25 янв, 17:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
2:1
Хайденхайм

Футбол
ФК Байер
ФК Лейпциг
ФК Майнц
ФК Штутгарт
Читайте также
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд»
На СВО погиб вратарь гандбольной команды Кожевников
СМИ указали на необходимость Запада разморозить активы РФ для начала переговоров
В Курске арестован подозреваемый в убийствах жителей Русского Поречного боевик ВСУ
Что говорят об Овечкине после его 875-й шайбы в НХЛ
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Бавария» обыграла «Фрайбург» в бундеслиге и одержала пятую победу подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 15 3 1 58-16 48
2
 Байер 19 12 6 1 46-26 42
3
 Айнтрахт Ф 18 11 3 4 42-24 36
4
 Штутгарт 19 9 5 5 36-28 32
5
 РБ Лейпциг 19 9 5 5 34-29 32
6
 Майнц 19 9 4 6 33-23 31
7
 Вольфсбург 19 8 4 7 42-34 28
8
 Вердер 19 7 6 6 33-36 27
9
 Фрайбург 19 8 3 8 26-36 27
10
 Боруссия Д 19 7 5 7 34-33 26
11
 Аугсбург 19 7 4 8 23-34 25
12
 Боруссия М 18 7 3 8 27-29 24
13
 Унион Б 18 5 5 8 16-24 20
14
 Ст-Паули 18 5 2 11 14-21 17
15
 Хоффенхайм 18 4 5 9 23-35 17
16
 Хайденхайм 19 4 2 13 24-40 14
17
 Хольштайн 19 3 3 13 28-48 12
18
 Бохум 18 2 4 12 17-40 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.01 22:30
Вольфсбург – Хольштайн
 2 : 2
25.01 17:30
Аугсбург – Хайденхайм
 2 : 1
25.01 17:30
Боруссия Д – Вердер
 2 : 2
25.01 17:30
Фрайбург – Бавария
 1 : 2
25.01 17:30
Майнц – Штутгарт
 2 : 0
25.01 17:30
РБ Лейпциг – Байер
 2 : 2
25.01 20:30
Боруссия М – Бохум
 - : -
26.01 17:30
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
26.01 19:30
Ст-Паули – Унион Б
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 17
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 15
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 13
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 9
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
И К Ж
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 16 1 3
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 17 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 16 1 6
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости