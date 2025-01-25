«Лейпциг» и «Байер» сыграли вничью, «Штутгарт» уступил «Майнцу»
«Лейпциг» сыграл вничью в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии с «Байером» — 2:2.
У хозяев гол забил Давид Раум, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «аптекарей» Эдмонд Тапсоба. За леверкузенцев забили Патрик Шик и Алеиш Гарсия.
После 19 матчей действующий чемпион страны «Байер» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Отставание от лидирующей «Баварии» — 6 баллов.
«Лейпциг» с 32 очками занимает 5-ю строчку.
В параллельных матчах игрового дня «Майнц» победил «Штутгарт» (2:0), а «Аугсбург» выиграл у «Хайденхайма» (2:1).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|15
|3
|1
|58-16
|48
|
2
|Байер
|19
|12
|6
|1
|46-26
|42
|
3
|Айнтрахт Ф
|18
|11
|3
|4
|42-24
|36
|
4
|Штутгарт
|19
|9
|5
|5
|36-28
|32
|
5
|РБ Лейпциг
|19
|9
|5
|5
|34-29
|32
|
6
|Майнц
|19
|9
|4
|6
|33-23
|31
|
7
|Вольфсбург
|19
|8
|4
|7
|42-34
|28
|
8
|Вердер
|19
|7
|6
|6
|33-36
|27
|
9
|Фрайбург
|19
|8
|3
|8
|26-36
|27
|
10
|Боруссия Д
|19
|7
|5
|7
|34-33
|26
|
11
|Аугсбург
|19
|7
|4
|8
|23-34
|25
|
12
|Боруссия М
|18
|7
|3
|8
|27-29
|24
|
13
|Унион Б
|18
|5
|5
|8
|16-24
|20
|
14
|Ст-Паули
|18
|5
|2
|11
|14-21
|17
|
15
|Хоффенхайм
|18
|4
|5
|9
|23-35
|17
|
16
|Хайденхайм
|19
|4
|2
|13
|24-40
|14
|
17
|Хольштайн
|19
|3
|3
|13
|28-48
|12
|
18
|Бохум
|18
|2
|4
|12
|17-40
|10
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.01
|22:30
|
Вольфсбург – Хольштайн
|2 : 2
|25.01
|17:30
|
Аугсбург – Хайденхайм
|2 : 1
|25.01
|17:30
|
Боруссия Д – Вердер
|2 : 2
|25.01
|17:30
|
Фрайбург – Бавария
|1 : 2
|25.01
|17:30
|
Майнц – Штутгарт
|2 : 0
|25.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|2 : 2
|25.01
|20:30
|
Боруссия М – Бохум
|- : -
|26.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
|26.01
|19:30
|
Ст-Паули – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|17
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Патрик Шик
Байер
|13
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|16
|1
|3
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|17
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|16
|1
|6
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