РБ Лейпциг

«Лейпциг» и «Бавария» встретятся в матче 32-го тура немецкой бундеслиги в субботу, 3 мая. Игра пройдет на «Ред Булл Арене» в Лейпциге и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события игры «Лейпциг» — «Бавария» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 32-й тур.

03 мая, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

«Бавария» лидирует в бундеслиге, набрав 75 очков. Мюнхенцы дорочно станут чемпионами, если одержат победу в предстоящей игре. «Лейпциг» находится на пятом месте с 49 очками.