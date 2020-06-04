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Рауль претендует на пост главного тренера «Шальке»

13:49
Рауль в составе &quot;Шальке&quot;. Фото Reuters
Рауль в составе &quot;Шальке&quot;. Фото Reuters
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Легендарный нападающий «Реала» Рауль может возглавить «Шальке», сообщает AS со ссылкой на Bild.

По информации источника, руководство команды из Гельзенкирхена рассматривает возможность приглашения 42-летнего испанца на пост главного тренера. Выступления команды при нынешнем наставнике, Дэвиде Вагнере, являются неудовлетворительными, поэтому клуб ищет ему замену. Помимо Рауля, «Шальке» также рассматривает кандидатуры Ральфа Рангника, Ральфа Хазенхюттля и Рогера Шмидта.

Рауль выступал за «Шальке» с 2010 по 2012 год. Сейчас он возглавляет «Кастилью» — вторую команду «Реала».

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