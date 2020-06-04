Рауль претендует на пост главного тренера «Шальке»

Легендарный нападающий «Реала» Рауль может возглавить «Шальке», сообщает AS со ссылкой на Bild.

По информации источника, руководство команды из Гельзенкирхена рассматривает возможность приглашения 42-летнего испанца на пост главного тренера. Выступления команды при нынешнем наставнике, Дэвиде Вагнере, являются неудовлетворительными, поэтому клуб ищет ему замену. Помимо Рауля, «Шальке» также рассматривает кандидатуры Ральфа Рангника, Ральфа Хазенхюттля и Рогера Шмидта.

Рауль выступал за «Шальке» с 2010 по 2012 год. Сейчас он возглавляет «Кастилью» — вторую команду «Реала».