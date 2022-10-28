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Сегодня, 12:53

Рауль отказался возглавить «Шальке» ради работы в «Реал Кастильи»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Шальке» Рауль Гонсалес отказался занимать пост главного тренера команды, сообщает Marca. Специалист решил продолжить тренировать «Реал Кастилью».

По данным источника, экс-футболист команды не захотел менять клуб. 27 октября «Шальке» возглавил Томас Райс.

20 октября «Шальке» отправил главного тренера Франка Крамера в отставку. 26 октября клуб объявил об уходе спортивного директора Рувена Шредера.

Команда занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице бундеслиги с 6 очками в 11 играх.

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 Фрайбург 11 6 3 2 16-13 21
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 Айнтрахт Ф 11 6 2 3 24-18 20
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 Боруссия Д 11 6 1 4 18-14 19
6
 Майнц 11 5 3 3 16-13 18
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 Хоффенхайм 11 5 2 4 17-12 17
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 Боруссия М 11 4 4 3 19-17 16
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15
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17
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 - : -
29.10 16:30
Вольфсбург – Бохум
 - : -
29.10 19:30
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Унион Б – Боруссия М
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Шальке – Фрайбург
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Никлас Фюллкруг

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